Защищаем страну и родной Киев вместе: военные поблагодарили Кличко и Киевсовет за финансовую помощь

Благодаря финансовой помощи от столицы зенитная ракетная Киевская бригада смогла, в частности, восстановить разрушенную инфраструктуру, отремонтировать военную технику и закупили средства связи. В целом, защитники украинского неба в 2023 году получили от Киева почти 20 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Центр". Военные поблагодарили мэра и горсовет за поддержку ВСУ.

"Защищаем страну и родной Киев вместе… С первых дней войны и по сей день, четкое взаимодействие, понимание и поддержка направлена на победу – дает толчок, вселяет надежду и вдохновляет каждого воина на борьбу. Командование и личный состав зенитной ракетной Киевской бригады выражают благодарность Киевской городской совету и главе города Киева – городскому голове Виталию Кличко за весомую финансовую помощь, которая в 2023 году составила почти 20 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе, финансовая помощь от столицы была направлена на восстановление разрушенной инфраструктуры, инженерного оборудования боевых позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за эти средства производился ремонт вооружения и военной техники, а также закупили средства связи.

"Благодарим, за принятие этого важного решения, несмотря на вызовы и угрозы настоящего, Вы активно работаете и проявляете опеку, направляете свою деятельность на защиту населения и столицы Украины и региона. Ваша активная позиция, укрепляет дух и силу, добавляет закалку и ускоряет нашу общую победу "Украинские защитники всегда со своим народом, и прилагают максимум усилий, героизма, обученности и натренированности ради обороны нашей страны. Только все вместе с Вами, мы сможем дать достойный отпор агрессору и сохранить сильную, независимую и непобедимую Украину и наш родной Киев", – отметили защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица продолжает выделять средства из городского бюджета в помощь украинским защитникам. В прошлом году Киев выделил около миллиарда гривен. В этом году помощь увеличили до 5 миллиардов, а также находят дополнительные возможности и привлекают и передают необходимое бойцам на фронте.

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