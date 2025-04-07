Киевский фуникулер: раньше линия была короче, а в 1920-х оборвался вагон. Архивные фото

Киевский фуникулер начал перевозить пассажиров в далеком 1905 году и теперь является обязательной локацией для посещения туристов. Но мало кто знает, что его первая линия была короче, а в конце 1920-х оборвался вагон.

Видео дня

Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, как изменялся этот транспорт в течение 120 лет.

"Киевский фуникулер был открыт в 1905 году. Он стал вторым в тогдашней Украине (после одесского). Деревянные вагоны изготовили в Швейцарии. Первая линия фуникулера была короче, чем современная – заканчивалась на улице Боричев Тик", – рассказали в сообществе.

В 1928 году произошла авария – оборвался вагон фуникулера. К счастью, людей внутри не было, но тогда их решили заменить, а саму станцию перенести ниже – на улицу Сагайдачного. Для этого переоборудовали подъезд обыкновенного жилого дома.

Стоит добавить, что даже во Вторую мировую войну Киевский фуникулер работал. Его капитальная реконструкция прошла в 1983 году. Подъемник почти полностью разобрали, трассу очистили, нижний вход, который все еще находился в доме, снесли.

Обновленная станция, которую мы знаем сейчас, открылась 29 декабря 1984 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!