Украину накрывает пылевая буря: в каких областях ожидается ухудшение состояния воздуха. Карта

В Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях с вечера 18 марта и в течение ночи ожидается пылевая буря. Она будет вызвана сильными порывами ветра в 15-20 метров в секунду.

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В связи с этим синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. Пресс-служба ГСЧС на официальном сайте заявила, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Украинский гидрометеорологический центр уточнил, что ветер достиг опасного уровня – более 15 метров в секунду – в первой половине дня вторника.

Сильный ветер привел к выдуванию верхнего сухого слоя почвы и поднятию большого количества пыли и песчинок в воздух.

"На спутниковых снимках зона активного подъема пыли обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области", – рассказали эксперты.

Они предупредили об ухудшении видимости на дорогах и дискомфорте для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Ожидается, что к концу суток скорость ветра будет постепенно снижаться, а вместе с этим будет происходить осадка пылевых частиц.

Рекомендации для населения:

– по возможности избегайте (особенно лица с хроническими заболеваниями органов дыхания) нахождения на открытом воздухе;

– закрывайте окна и двери в помещениях, чтобы минимизировать попадание пыли;

– используйте маски, респираторы или смоченные марлевые повязки;

– людям с повышенной чувствительностью к загрязненному воздуху (аллергикам, астматикам) рекомендуется повысить потребление жидкости и избегать физических нагрузок;

– водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.

Как писал OBOZ.UA, 19 марта в Украине еще будет держаться холодная погода, однако уже с четверга, 20 марта, – когда отмечают день весеннего равноденствия – начнет теплеть. К концу недели волна потепления охватит всю Украину, и температура воздуха поднимется до +8...+14 градусов.

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