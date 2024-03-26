Киев сковали утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 26 марта, движение транспорта на дорогах столицы сковали многочисленные пробки. Проблемы с движением авто есть на правом и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Почти сплошная пробка образовалась на участке от Троещинского базара и до станции метро "Дорогожичи" (пересечение улиц Ольжича и Елены Телиги), проблемы есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона, тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Галицкой площади), на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара (К Индустриальному путепроводу) и улице Васильковской. Есть тянучка на участке от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади) и ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская". Есть проблемы для движения авто на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванским путепроводом), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение по проспекту Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и улице Большой Васильковской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали водителя, устроившего тройное ДТП с пострадавшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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