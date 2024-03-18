Киев сковали утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в понедельник, 18 марта, в первый рабочий день недели на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением авто есть на правом и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

В сплошную пробку превратился участок от проспекта Романа Шухевича до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича, а также есть тянучка на Дорогожичей до Шулявки. Серьезные проблемы для авто наблюдаются на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (на параллельной улице – Васильковской – ситуация не лучше). Проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Проблемы есть на Большой Окружной дороге (в частности, вблизи Жулян и Академгородка), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и в направлении Севастопольской площади), тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также на проспекте Воздушных Сил Украины.

Как всегда, тяжело двигаются машины по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до поворота на улицу Электриков). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до Печерского путепровода.

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от Шулявки и почти до Бессарабской площади). Есть пробка от проспекта Леся Курбаса и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

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