Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в среду, 6 марта, на дорогах города образовались многочисленные пробки. В частности, проблемы есть на всех проспектах столицы.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренняя пробка сковала движение транспорта на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы при заезде на Северный город – транспорт частично тянется и по путепроводу), на участке от Почайны и до перекрестка улиц Елены Телиги и Ольжича. Также затруднено движение для авто на проспекте Академика Глушкова (от выезда в город и к ВДНХ – ДТП) и на отрезке дороги от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская". А также по улице Петра Радзиня (от озера Нижний Тельбин) и до съезда с Дарницкого моста.

Почти без проблем едет транспорт по Большой Окружной дороге (небольшая тянущая в районе Жулян в сторону Святошино), есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и в сторону Севастопольской площади – ремонт дороги) и улицы Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и к Караваевым Дачам – в обе стороны).

Тянется транспорт по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и улице Электриков – ДТП). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции съезда с моста Патона (через ДТП).

Привычная для водителей пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", и на участке дороги от Шулявки и до бессарабской площади), а также на участке от проспекта Леся Курбаса (от съезда с улицы Королёва) и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 5 февраля, произошла авария с участием грузовика и легковушки Mercedes. В результате столкновения у последнего авто вырвало двигатель, предварительно есть пострадавшие.

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