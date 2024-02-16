Киев получил поддержку в сфере цифровизации от Bloomberg Philanthropies: Кличко рассказал подробности

Впервые в истории благотворительная организация Bloomberg Philanthropies объявила о поддержке Киева в области цифровизации. В частности, в сфере ментального здоровья.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА. Столица Украины станет 58-м городом, которых объединит эта программа в девяти странах мира.

"Киев, даже в условиях военного положения, продолжает развивать цифровые услуги для своих граждан. В частности, это касается диджитализации услуг, отвечающих насущным потребностям жителей столицы в сфере ментального здоровья и устойчивости города", – сказал Кличко.

Отмечается, что в рамках сотрудничества будут разработаны цифровые сервисы для здравоохранения киевлян и обеспечено обучение профильным специалистам. Также Киев получит доступ к наработкам в сфере цифровизации, аналитики, управлении проектами и т.д.

Bloomberg Philanthropies рад поддержать Киев в цифровизации его основных сфер жизни и ментального здоровья украинцев. Мы с нетерпением ждем, чтобы еще больше городов могли вдохновиться примером изобретательности и решительности Киева", – сообщил Майкл Р. Блумберг, основатель Bloomberg Philanthropies и Bloomberg LP, 108 мэр города Нью-Йорк.

Стоит добавить, что по результатам опроса в приложении "Киев Цифровой" более 80% совершеннолетних киевлян сообщают о симптомах, соответствующих посттравматическому стрессовому расстройству, а большинство заявляет, что война оказала значительное влияние на их ментальное благополучие.

Благодаря Bloomberg Philanthropies Киев сможет усилить работу по решению вопросов ментального здоровья, что является критическим аспектом благополучия нашего города. Ожидается, что новые сервисы приступят к работе уже в этом году. Командой будет руководить Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева и Олег Половинко, советник мэра Киева по цифровизации.

Киев станет 58 городом, объединенным программой Bloomberg Philanthropies i-команд в девяти странах и четырех континентах, представляющей более 55 миллионов жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пассажиры городского общественного транспорта теперь могут оценивать поездки и оставлять свои отзывы. Для этого нужно приложение "Киев Цифровой".

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