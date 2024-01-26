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В Киеве пассажиры могут оценить поездку в общественном транспорте: как воспользоваться услугой

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
747
Пассажиры могут оценить поездку в общественном транспорте

В Киеве пассажиры городского общественного транспорта теперь могут оценивать поездки и оставлять свои отзывы. Для этого нужно применение "Киев Цифровой".

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков мобильного приложения. Отзывы будут отправлены непосредственно перевозчику.

"Оценивайте поездки и оставляйте отзывы. Оставляйте впечатление о поездке в "Киев Цифровой", – говорится в сообщении.

В Киеве пассажиры могут оценить поездку в общественном транспорте: как воспользоваться услугой

Для этого пассажирам необходимо:

  • если оплачиваете проезд по транспортной карте, то запись для оценки найдете в ленте выбранной карты;
  • если воспользуетесь QR-билетом, тогда ищите запись в новостной ленте на главном экране.

"Ваши отзывы об автобусах, троллейбусах и трамваех направим в Киевпастранс, о метро – в Киевский метрополитен, об электричке – в Укрзалізницю. Сделать город лучше легко. Достаточно применить приложение "Киев Цифровой", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи "Киев Цифровой" теперь смогут получать уведомления об отключении света в столице. Для этого, в частности, необходимо обновить мобильное приложение.

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