Киев получил очередную партию генераторов от Варшавы: Кличко показал оборудование. Фото

Киев получил 31 генератор от мэрии и общины Варшавы. Первую партию оборудования уже отвезли в районы, где есть проблемы с восстановлением теплоснабжения для запитки оборудования.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил столицу Польши за поддержку.

"Киев получил еще 31 генератор от мэрии и общины Варшавы. Первая партия из 59 источников питания поступила в украинскую столицу в прошлую пятницу. В целом город получил от столицы Польши 90 генераторов. Большинство из них – дизельные, различной мощности – от 10 до 64 кВт", – рассказал Кличко.

По словам мэра, первую партию генераторов сразу отвезли в некоторые районы Киева – для запитки оборудования домов, где есть проблемы с восстановлением теплоснабжения.

Городской голова напомнил, что накануне он обратился к международным партнерам о помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации. И мэр города-побратима Киева – Варшавы – Рафал Тшасковский сам позвонил, предложил помощь, и поляки оперативно отправили оборудование.

"Спасибо мэру Варшавы и нашим польским друзьям за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса. И в ближайшее время ожидаем следующую партию генераторов, приобретенных на благотворительные деньги поляков", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

