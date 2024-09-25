Киев получил 50 млн евро для замены российских вагонов метро современными: известны подробности

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев подписали кредитное соглашение на 50 млн. евро для приобретения новых вагонов метро. Эта инициатива направлена на модернизацию столичной подземки и надежность транспорта для жителей мегаполиса.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Решение было принято 24 сентября.

Как рассказали в КГГА, до войны около 80% подвижного состава киевского метрополитена было российского производства, поэтому прекращение этой зависимости – неотложная стратегическая задача. Более 60% парка уже превысило свой срок эксплуатации, и новое финансирование позволит заменить устаревшие вагоны современными, энергоэффективными альтернативами от местных или международных поставщиков.

"Это соответствует Стратегии развития Киева до 2025 года и Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, которые направлены на создание более устойчивой и надежной системы общественного транспорта. 50 млн евро, предоставленных при поддержке Фонда ЕИБ "EU for Ukraine Fund", является первой частью кредита на общую сумму 200 млн евро, предоставленного банком. Эта первоначальная сумма направлена исключительно на приобретение новых вагонов метро для Киева", – отметили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что оставшиеся 150 млн евро будут предоставлены после завершения технико-экономического обоснования, также профинансированного ЕИБ, которое оценит целесообразность закупки новых вагонов метро по сравнению с модернизацией части имеющегося парка вагонов. Общее финансирование позволит КП "Киевский метрополитен", управляющее системой метро в столице, обновить или заменить 120-160 вагонов, что улучшит транспортную инфраструктуру города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 12 сентября, была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был завершен вовремя, как и анонсировали городские власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!