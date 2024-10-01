Киев остановился в память о погибших героях: фото и видео из центра столицы

Во вторник, 1 октября, в 9:00 на улице Крещатик останавливалось движение транспорта. Сотни украинцев минутой молчания в День защитников и защитниц почтили память героев, отдавших жизнь за свободу нашего государства.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Героям!

Так, во вторник, 1 октября, в День защитников и защитниц минутой молчания почтили память Героев, которые отдали жизнь за свободу нашего государства. Сотни украинцев, пришедших в центр города, в 9:00 склонили головы, а автомобили остановились – водители выходили из машин.

Кроме того, на Майдане Незалежности вышли родственники павших защитников Украины, собравшиеся возле Монумента Независимости, держа в руках их фотографии.

Напомним, в Украине с переходом православной церкви на новоюлианский календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева в субботу, 28 сентября, состоялось торжественное шествие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Мероприятие стартовало от парка имени Тараса Шевченко.

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