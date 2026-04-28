Киев, который уже почти исчез: в сети опубликовали фото города 1980-90-х годов из частного архива

Фотограф Виталий Кузовков сделал множество снимков с видами Киева 1980-90-х годов. Благодаря его работам, мы можем увидеть, каким тогда был город, который почти исчез в наши дни.

Снимки опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На фотографиях можно увидеть сцены, из которых состоит настоящая столица Украины.

Взгляд в прошлое

"Это Киев 80-х и 90-х, который уже почти исчез, но на этих фото он до сих пор шумит, дышит и живет", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, Виталия Кузовкова в Киеве знали как фотографа, но большинство снимков он, по словам правнучки, не показывал публично при жизни, поэтому архив долго до недавнего времени лежал в семье.

Именно поэтому сегодня эти фотографии так ценно смотреть: здесь и дворы, и парки, и Бессарабский рынок, и городские праздники, где столица жила своей обычной, человечной жизнью. Это не просто ретро-кадры, а очень честная память о городе, в котором всегда было много движения, лиц и мелких сцен, из которых состоит настоящий Киев.

Немного истории города

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая связала исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте имели возможность доехать аж до Броваров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, которые получили общее название – Наводницкий. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

