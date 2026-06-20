Киев, который мы потеряли: в сети показали, как выглядел Речной вокзал на Подоле в 1955 году. Фото

Современное здание Киевского речного вокзала на Почтовой площади было построено в начале 1960-х годов. Но мало кто знает, что до середины 1950-х годов главные ворота столицы на Днепре представляли собой баржу с двухэтажным зданием.

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Архивная фотография была опубликована на странице сообщества "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Что стало с этим плавсредством, к сожалению, неизвестно.

Взгляд в прошлое

"Киев, который мы потеряли, или Киев, который изменился к лучшему? Это фото речного вокзала 1955 года. Колоризовано с помощью современных технологий", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что раньше речные ворота столицы Украины представляли собой баржу, на которой построили двухэтажное здание.

Существующий Киевский речной вокзал построен в 1957–1961 годах на Почтовой площади по проекту архитекторов Вадима Гопкало, Вадима Ладного, Григория Слуцкого и других.

Со стороны Днепра здание имеет четыре этажа, со стороны площади – два этажа. В центральной части вокзала – круглая башня, где установлено специальное оборудование связи, сигнализации и наблюдения за фарватером.

Как сообщал OBOZ.UA, пляж Довбичка на Трухановом острове в Киеве в наши дни считается одним из самых популярных мест среди тех, кто любит загорать на солнце без одежды. Благодаря снимку середины 1950-х годов мы можем увидеть, как выглядела эта локация до того, как она обрела культовый статус нудистского места.

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