Какой была Европейская площадь в Киеве более 160 лет назад: фото, которое вас поразит

Современная Европейская площадь завершает ансамбль центра Киева, куда также входят Крещатик и Майдан Незалежности. Сейчас на этом отрезке можно увидеть высотную застройку. Но, конечно, так было не всегда.

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Facebook-страница "Клуб коренного киевлянина" опубликовала снимок Европейской площади, которому более полутора веков. И на нем местность почти не узнать.

Фотографию датируют 1860-ми годами. В то время площадь была застроена одно- и двухэтажными домами и замощена брусчаткой.

На месте здания, которое находится в правой части кадра (на нем можно прочесть надпись "Депо" или "Дело") сейчас находится гостиница "Днепр". Именно здесь начинается улица Михаила Грушевского, которая идет вверх на Печерск.

Приблизительно в тот период на месте современного украинского дома стояло здание гостиницы "Европа", которое спроектировал Александр Беретти. Примечательно, что в честь нее площадь имела такое же название, как и сейчас – Европейская. Правда, название было полуофициальным. В 1869 году его сменили на Царскую площадь – в честь российского императора Александра II.

Кстати, именно на Европейской площади в 1892 году впервые в Российской империи началось регулярное движение электрического трамвая. Колеи здесь разобрали только в 1977 году.

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