Каким было рабочее поселение на Трухановом острове в Киеве в 1930-х годах. Снимок французского фотографа

В наши дни Труханов остров в Киеве является излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы. Благодаря французскому фотографу мы можем увидеть, как выглядело малое рабочее поселение на нем в 1930-х годах.

Видео дня

Архивный снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "ретро Киев". В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Вид на Труханов остров в 1930-х, сделанный французским фотографом. Хорошо видно поселение и причал", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, тогдашнее поселение на схеме Киева 1935 года состояло из улиц Черторийская, Припятская, Дульбская, Деснянская, Матвеевская, Матвеевский переулок, Набережная, Конторская, Переяславская, Лубенская, Остерский переулок, Киевская, Звенигородская, Черниговская, Уманский переулок (ранее обозначалась как улица Уманская).

С помощью ИИ мы создали видео, на котором можно увидеть, как изменилось это место с 1930 до наших дней.

Труханов остров – остров на Днепре, напротив центральной части Киева между главным руслом Днепра на запад и его ответвлением Черторыем на восток. В середине 19 века на Трухановом острове появились первые дома, в 1880-х годах появился рабочий дом. Когда его уничтожили во время Второй мировой войны, остров превращен в место отдыха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!