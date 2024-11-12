Каким был Владимирский собор почти 150 лет назад: историческое фото Киева

Владимирский собор в Киеве был построен в 1862–1882 годах. Построен он в неовизантийском стиле. Первоначальный проект разработали Иван Штром и Павел Спарро, а позже его переработал архитектор Александр Беретти.

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Собор был построен в честь 900-летия крещения Руси князем Владимиром. В сети показали, как выглядел собор 150 лет назад.

Владимирский собор – это традиционный древнерусский шестистолпный трехапсидный храм. Сооружение его началось в 1862 году, а закончилось в 1882-м. Проект Ивана Шторма предполагал, что храм увенчают тринадцать золотых куполов.

Учитывая дефицит средств, строительный комитет поручил архитектору Павлу Спарро переработать проект Штрома. Спарро снял боковые невы, фактически сменив крестообразное основание, а вместо тринадцати куполов оставил семь.

Окончательный чертеж и непосредственный надзор за строительством были поручены Александру Беретти.

Торжественное открытие собора состоялось 20 августа 1896 года. На событие приехал царь Николай II с женой Александрой.

Удивление вызывает то, что в советское время собор оставался открытым храмом, несмотря на антирелигиозные кампании.

Во время немецко-фашистской оккупации в 1941-1943 годах собор был отреставрирован.

В 1992 году после образования Украинской Православной церкви Киевского Патриархата Владимирский собор стал принадлежать этой конфессии.

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