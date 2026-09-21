Как выглядел первый кинотеатр Киева. История и уникальная фотография 1900-х годов

В наши дни кинематограф остается одним из самых прибыльных предприятий в индустрии развлечений. Первое такое заведение в Киеве появилось почти 120 лет назад в центре города и сразу стало излюбленным местом отдыха.

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Фотографию опубликовали в Telegram-канале сообщества "Спрага: в Киеве интересно". К сожалению, здание не сохранилось до наших дней.

Что известно

"Кинотеатр "Биограф-Тир", парк Владимирская горка, Киев, 1907-1910 годы. Отреставрированная и колоризованная фотография", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, история этого здания началась с обычного тира, основанного дворянином Бонифатием Судольским в 1895 году. Через двенадцать лет, в 1907-м, он подал прошение на пристройку кинобудки, и тир превратился в первый кинотеатр под открытым небом в этом киевском парке.

Этот уникальный уголок Владимирской горки стал одним из первых кинотеатров для киевлян, с которого почти сразу началась эпоха кинопоказов под открытым небом.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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