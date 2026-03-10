Как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные немецкие фото
Увидеть, каким был Киев более 100 лет назад можно было только избранным или военным. Благодаря камере немецких военных до нас дошли виды столицы Украины, сделанные с аэростата в 1918 году.
Архивные фото были опубликованы в социальных сетях. Узнать знакомые нам места очень трудно.
Взгляд в прошлое
"Уникальные кадры Киева 1918 года. Снимки сделаны с воздушного шара немецкими фотографами", – говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть столицу Украины с необычных ракурсов. В частности, камера зафиксировала самые известные локации города, которую в наши ни выглядят совсем иначе. Это Крещатик, Подол, Киево-Печерская лавра, мосты, в частности Цепной, рабочее поселение на Трухановом острове и другие.
Немного истории
Река Лыбидь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.
В Киеве на Зверинце до 1918 года существовали артиллерийские склады и фортификационные укрепления. Однако 6 июня здесь возник пожар, который вызвал масштабные взрывы и навсегда вошел в историю столицы Украины, как одна из крупнейших техногенных катастроф.
