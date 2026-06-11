Как на Мальдивах: это озеро под Киевом поражает голубизной воды. Как добраться

С наступлением летней жары жители Киева ищут места где можно поплавать и отдохнуть у водоема. Совсем рядом со столицей, в селе Горенка, есть озеро, вода которого прозрачная, а ее цвет – голубой.

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OBOZ.UA собрал информацию о его особенностях и как к нему добраться. Водоем расположен в живописной местности.

Озеро с голубой водой

Между селом Горенка и столичным курортом Пуща-Водица, несколько десятилетий назад добывали глину для производства кирпича. Когда ресурсы исчерпались, карьер, который возник на этом месте, постепенно заполнили подземные воды. Именно так и образовалось озеро, которое получило название "Голубое" – благодаря голубой воде.

В наши дни этот водоем занимает площадь около 15 гектар, а из-за насыщенного цвета воды эту локацию местные называют "Киевскими Мальдивами".

На озере есть два пляжа – один из них "Лазурный". Отдых на нем платный, но важно отметить, что здесь есть раздевалки, санузлы, беседки и парковка, а песок – белый и чистый. Стоимость услуг нужно уточнять на месте.

Второй пляж – бесплатный, но без какой-либо инфраструктуры – только берег и голубая вода озера. Здесь можно гулять животными, устраивать кемпинг и жарить шашлыки, а посетителей здесь даже больше, чем на "Лазурном".

Как доехать

Легко и быстро до озера можно доехать на автомобиле – от Киева, например, от метро "Нивки", всего 20-25 минут по трассе Е-373.

Также можно добраться общественным транспортом – на автобусе № 719 до села Горенка. От остановки придется пройтись, около 30 минут, но лучше воспользоваться навигатором в смартфоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале полномасштабной войны в Украине возможностей для внутреннего туризма с отдыхом у воды существенно уменьшилось. Часть курортов оказались в оккупации, в Одесской области сейчас довольно опасно. Тем не менее, выбор все еще остается немаленьким.

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