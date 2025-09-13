Из Украины пытались вывезти боевой БЭК под видом рыбацкой лодки. Подробности и фото

Из Украины под видом рыбацкой лодки пытались вывезти беспилотный катер (БЭК). Он имеет все имеет характеристики и конструктивные признаки боевого плавсредства, в частности, оснащен камерой и отсутствует рулевая консоль для экипажа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. На нарушителя составили протокол и проинформировали об инциденте правоохранителей.

Что известно

"В ряде Telegram-каналов появились громкие, но ложные заявления о якобы "похищении рыбацкой лодки" работниками Киевской таможни. Нет – мы не похищаем. Мы пресекли попытку вывезти из Украины военное плавсредство под видом "рыбацкого", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на таможенный пост "Лиски" была подана декларация на экспорт товара, заявленного как "рыболовный троллинговый катер SeaNuuuk23" – лодка украинского производства. При осмотре оказалось, что она имеет характеристики и конструктивные признаки безэкипажного боевого плавсредства. У него отсутствуют сиденья и рулевая консоль для экипажа, есть мощный двигатель, большой топливный бак, конструктивные элементы для дистанционного управления и видеокамера.

Экспертиза идентифицировала судно как БЭК (безэкипажный или беспилотный катер), имеющий признаки надводных военных кораблей, перечисленных в позиции ML9 Списка товаров военного назначения. Таможенники составили протокол на нарушителя, а катер изъяли по протоколу. Также было направлено соответствующее сообщение в правоохранительные органы по признакам уголовного правонарушения.

"Напомним: именно такие беспилотные катера используются для поражения вражеских кораблей и объектов", – отметили в таможне.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники нашли в международной посылке, которая направлялась в Канаду валюты на сумму более 1,67 млн гривен. Деньги были спрятаны в упаковках из-под шоколадных изделий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!