Из гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры начали выселять поклонников и представителей УПЦ МП. Фото и видео

С гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры верующие и священники УПЦ МП начали выносить свои вещи. Утром представители комиссии Минкульта, в сопровождении полиции, смогли попасть в эти здания и проверить их состояние.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Ранее суд обязал московский патриархат вернуть 79 объектов Национального заповедника (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, во вторник, 15 августа, после обеда верующие и священники УПЦ МП начали выносить свои вещи из гостиничных корпусов Национального заповедника, проверенных представителями Министерства культуры. Среди поклонников московского патриархата есть и те, кто был забаррикадирован в зданиях Киево-Печерской лавры – их выселяют с территории.

Люди вывели и дали возможность забрать свои вещи и сумки. В середине корпусов еще остается часть прихожан УПЦ МП.

Стоит добавить, что доступ к Национальному заповеднику ограничен, а на его территории 15 августа, продолжила работать комиссия Минкульта, которая проверила два корпуса.

Напомним, 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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