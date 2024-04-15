Гроза и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 апреля

В Киеве и Киевской области во вторник, 16 апреля, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 16 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 5-10°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 апреля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром будет идти дождь.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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