Гроза, град и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 3 июля

В Киевской области в пятницу, 3 июля, синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий. Прогнозируются сильный дождь, гроза, в отдельных районах — град и шквалы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 3 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью местами умеренный кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области ночью 18-23°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 21-23°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы. Днём 3 июля ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не рассеются до конца дня. Днем ожидается очень сильный дождь с грозой, который вечером перейдет в дождь.

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