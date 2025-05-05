Гроза до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 мая

В Киевской области в понедельник, 5 мая, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 5 мая на территории Киевщины. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура 11-16°С, в Киеве 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 мая облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью прошел дождь, однако в середине дня он должен прекратиться.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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