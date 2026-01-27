Горячая еда, тепло и места для ночлега: как выглядят 'пункты несокрушимости' в школах Киева на Троещине. Фоторепортаж

В Деснянском районе Киева, где самая сложная ситуация после российских террористических ударов по критической инфраструктуре, школы переоборудовали в пункты обогрева ("пункты несокрушимости"). Они не только обеспечены автономным отоплением – здесь люди могут поесть и даже переночевать.

Одно из таких учебных заведений посетил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Несмотря на тяжелые условия, люди уверены, что обязательно выстоят и пройдут этот сложный период.

В Деснянском районе Киева некоторые школы переоборудовали в "пункты несокрушимости", где даже можно ночевать. Сюда привозят теплую еду, а отопление подают через когенерационную газовую установку.

Одна из таких школ – № 275 имени Владимира Кравчука. Здесь есть тепло, вода, интернет и электричество. А вот в окружающих многоэтажках ситуация с тепло- или электроснабжением сложная – в некоторых окрестных домах его нет вообще.

В середине учебного заведения можно согреться. За правопорядком следят представители полиции и Национальной гвардии. Но основное бремя работы в этом "пункте несокрушимости" – на учителях и руководстве.

В школе переоборудовали один из спортзалов под спальные места. Для родителей с младенцами есть специальная комната матери и ребенка, где есть пеленальный столик и вещи первой необходимости. Также в школе есть укрытие, в котором можно сейчас заночевать.

"К нам уже приходила одна женщина ночевать. В ее квартире тепла нет. Мы ее положили в укрытии, где у нас есть возможность ночевать. Когда были обстрелы, люди также приходили сюда на всю ночь", – рассказывает директор школы Оксана Антощак.

Горячую пищу в "пункт несокрушимости" привозят представители Красного Креста – ее раздают в столовой школы. Сегодня в меню – бульон, каша и запеченная курятина.

"Мы оповещаем по группам домов в соцсетях, когда прибывает горячая еда", – добавила директор.

Школа уже имеет опыт приема многих людей. В 2022 году здесь прятались в укрытии более 1 тысячи человек.

"Мы тогда справились – справимся и сегодня", – говорят в школе.

В целом в Деснянском районе Киева наихудшая ситуация с тепло- и энергоснабжением. Здесь развернуты десятки "пунктов несокрушимости", палаток ГСЧС и полиции.

Один из таких городков – в центре Троещины. Здесь работает полевая кухня, где есть горячая вода и чай. В пунктах обогрева обустроены скамейки и даже кровати. Руководят здесь спасатели из Житомирской области.

В окрестных домах периодически есть свет, а вот горячего водоснабжения и отопления нет. Сюда также привозят горячие обеды для всех желающих волонтеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды. Это не касается всего жилого фонда, а только тех зданий, где возвращают тепло жильцам.

