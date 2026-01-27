В КГГА объяснили, почему части домов Киева отключили горячую воду и как это связано с отоплением

В Киеве для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды. Это не касается всего жилого фонда, а лишь тех зданий, где возвращают тепло жильцам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"О ситуации с системой централизованного снабжения горячей водой. В результате нескольких массированных атак врага город работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает все возможные противоаварийные меры. Сейчас для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что высвобожденную тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз – как в части жилого фонда Деснянского района.

Столичные власти отметили, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда города, а только домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в каждом районе определили пункты обогрева, где жители города могут остаться на ночлег. Они оборудованы всем необходимым, в частности обеспечат людей питанием и средствами гигиены.

