Гололедица, снег и до -6°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 января

В Киеве и Киевской области в среду, 10 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 10 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 8-10°С, днем 2-4°С мороза", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 10 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 апреля в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий снег, который к вечеру должен окончиться.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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