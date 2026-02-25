Гололедица и до +3°С: прогноз погоды в Киеве и области на 26 февраля

В Киевской области в четверг, 26 февраля, без осадков, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 26 февраля по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укгридрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 26 февраля ночью и утром на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

