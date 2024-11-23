Облачно с прояснениями и до +2°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 24 ноября

В Киевской области в воскресенье, 24 ноября, погода облачная с прояснениями, без осадков, в столице на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 24 ноября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву. 24 ноября на дорогах гололедица. Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 ноября утром в Киеве согласится, дождевые облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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