Обледенение и снег с дождем: подробный прогноз погоды в Киеве и области на 26 января

В Киевской области в понедельник, 26 января, небольшой снег с дождем, синоптики предупредили о обледенении. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +1°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 26 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшой снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области днемот 4°С мороза до 1°С тепла; в Киеве днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киеву. 26 января днем днем обледенение. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!