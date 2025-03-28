Герой вернулся на щите: в Киевской области простятся с военным Игорем Борисенко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Игорь Борисенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Снова в скорби община... Младший сержант Игорь Борисенко, водитель отделения пулеметного взвода. Погиб 29 июля 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Ровнополь Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 29 марта в 10:30 у дома в селе Требухов по улице Полевой, 3. Прощание на Аллее Славы в центре села в 11:30. Отпевание в 12.00 в местной церкви.

Похоронят Героя на Аллее Славы (местное кладбище) села Требухов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Виталий Дедов. Жизнь украинского воина оборвалась 21 марта.

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