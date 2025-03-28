Герой вернулся на щите: в Киевской области простятся с военным Игорем Борисенко. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Игорь Борисенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля 2024 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.
"Снова в скорби община... Младший сержант Игорь Борисенко, водитель отделения пулеметного взвода. Погиб 29 июля 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Ровнополь Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Николаевича", – написал Сапожко.
Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 29 марта в 10:30 у дома в селе Требухов по улице Полевой, 3. Прощание на Аллее Славы в центре села в 11:30. Отпевание в 12.00 в местной церкви.
Похоронят Героя на Аллее Славы (местное кладбище) села Требухов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Виталий Дедов. Жизнь украинского воина оборвалась 21 марта.
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