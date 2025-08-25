Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Игоря Князева. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Князев. Защитник Украины 14 ноября 2024 года считался пропавшим без вести.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины.

Трагическое известие

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – рядовой Игорь Князев (1972 года рождения)", – говорится в сообщении.

Игорь Леонидович был разведчиком-радиотелефонистом разведывательного взвода одной из воинских частей. С 14 ноября 2024 года считался пропавшим без вести во время выполнения боевого задания в районе н.п. Шахтерское Волновахского района Донецкой области.

Воин до конца оставался верными военной присяге народу Украины.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

