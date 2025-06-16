Герои вечно будут жить в памяти: на фронте погиб военный с Киевщины Вячеслав Колесниченко. Фото

На Сумском направлении во время выполнения боевого задания 6 июня погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Колесниченко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за Украину, ее независимость и территориальную целостность.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Герои вечно будут жить в памяти... Старший лейтенант Вячеслав Колесниченко, командир мотопехотной роты мотопехотного батальона. Погиб 6 июня 2025 года, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новая Сечь Сумского района Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Викторовича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 16 июня, в Броварах. Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области 25-летний Николай Смоловик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении от полученного ранения погиб военный из Белой Церкви Киевской области Игорь Соляник. Сердце храброго украинского воина остановилось 10 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!