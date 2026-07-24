Где в Киеве можно купаться: в КГГА назвали городские пляжи, соответствующие всем нормам

В Киеве специалисты продолжают изучать качество воды на муниципальных пляжах города. По состоянию на пятницу, 24 июля, санитарно-микробиологические показатели соответствуют норме.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

Что известно

"КП "Плесо" информирует об актуальном состоянии муниципальных пляжей столицы накануне выходных. По результатам последнего мониторинга и лабораторных исследований все санитарно-микробиологические показатели воды на муниципальных пляжах Киева находятся в пределах нормы", — говорится в сообщении.

Коммунальщики напомнили, что официальный пляжный сезон в столице в связи с военным положением в этом году традиционно не открывали. В то же время специалисты "Плесо" продолжают обеспечивать надлежащее санитарное состояние прибрежных территорий и регулярно контролировать качество воды.

Для удобного планирования отдыха киевляне и гости столицы могут воспользоваться интерактивной картой муниципальных пляжей Киева, где можно выбрать нужную локацию и проложить маршрут.

В "Плесо" призвали жителей и гостей столицы соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов: выбирать благоустроенные места, не оставлять детей без присмотра, не заплывать за пределы разрешенных зон и не употреблять алкоголь у воды. В случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть пляж и направиться к ближайшему укрытию. Также посетителей призывают бережно относиться к окружающей среде и не оставлять после себя мусор.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний день июля под Киевом в загородном комплексе "Конча-Заспа Парк" состоится презентация нового пространства – Phoenix Pool. Оно, в частности, сочетает в себе новую философию отдыха и эстетику luxury beach club.

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