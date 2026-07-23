Новая философия отдыха: в загородном комплексе "Конча-Заспа Парк" состоится презентация зоны отдыха – Phoenix Pool

В последний день июля под Киевом в загородном комплексе "Конча-Заспа Парк" состоится презентация нового пространства – Phoenix Pool. Он, в частности, сочетает в себе новую философию отдыха и эстетику luxury beach club.

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Об этом сообщили организаторы мероприятия. Кроме того, посетителей ждет выступление известной украинской певицы Елены Тополи.

Что известно

Так, 31 июля в загородном комплексе "Конча-Заспа Парк" в формате эксклюзивной White Party "Возрождение" состоится закрытая презентация нового пространства – Phoenix Pool. Гостям представят новый этап развития комплекса, который сочетает в себе эстетику luxury beach club, атмосферу светских курортов и новую философию отдыха.

Мероприятие соберет представителей СМИ, топ-блогеров, партнеров и бизнес-сообщества, которые первыми увидят обновленное пространство и станут частью его новой истории. Главным визуальным кодом вечера станет Total White & Gold – сочетание чистой белой эстетики, золотых акцентов и голубой воды бассейна. Концепция "Возрождение" символизирует новое начало, трансформацию и выбор в пользу собственной новой истории.

"Мы создаем не просто место для отдыха у воды. Phoenix Pool – это новый опыт, новые эмоции и пространство, в котором каждый может почувствовать себя главным героем собственной истории", – отмечают организаторы мероприятия.

Стоит добавить, что гости мероприятия уже на входе окажутся в атмосфере настоящего светского раута. Их ждет торжественная встреча с профессиональной VIP-охраной, красная дорожка и вспышки фотокамер создадут эффект папарацци и атмосферу событий мирового уровня от Канн до Ибицы.

Welcome-зона будет встречать гостей авторскими коктейлями, Prosecco и летними напитками. Дополнительным элементом вечера станут экспозиции премиальных спорткаров, которые дополнят атмосферу курортной роскоши и станут частью фотозон.

Особую роль в вечере будут играть интерактивные инсталляции, созданные для яркого визуального опыта и социальных сетей. Среди них "Мой манифест перерождения" – гости смогут выбрать дизайнерскую карточку с персональным манифестом и поделиться им в своих социальных сетях. Еще одной фотогеничной локацией станет зеркало-Оракул "Взгляд в будущее", которое превратит обычное селфи в символический портрет нового "я".

Для создания эффектных видео в формате Reels будет подготовлен специальный перформанс "Пепел Феникса" — золотая металлизированная пыль, которая в режиме slow-motion будет превращаться в сияющее облако в кадре.

Программа вечера объединит музыку, моду, водные и акробатические шоу. После официального открытия Phoenix Pool гостей ждут live performance, fashion show с коллекцией купальников бренда-партнера, шоу синхронного плавания прямо в воде бассейна, а также воздушная акробатика. Для гостей также выступит известная украинская певица Елена Тополя.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве завершился Atlas Festival 2026 — один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины. В течение трёх дней на шести сценах выступили более 100 украинских и зарубежных артистов.

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