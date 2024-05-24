Есть все необходимое: в Киевском зоопарке на острова среди озера переселились семьи капуцинов и лемуров. Фото и видео

В Киевском зоопарке на острова посреди озера переселились семьи капуцинов и лемуров. Для приматов созданы все условия для отдыха и активного досуга.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Семья из 6 капуцинов уже наслаждается своим природным оазисом в 250 кв. м. посреди озера. На острове без заборов и заборов растут большие раскидистые деревья, высотой более 10 метров. Между ними закреплены специальные деревянные конструкции, для прыжков и прогулок. Обезьянки имеют собственный романтический обзорный мостик над озером и деревянный грибок от жары и дождя. А для наслаждения любимой пищей для них построено 4 помоста для "пикников", – рассказали в пресс-службе.

В Киевзоо добавили, что на двух соседних островах площадью более 100 кв. м. разместилась семья из двух лемуров Вари. Приматы имеют свой уютный домик для отдыха, деревянный грибок от жары и дождя и помосты для пикников. А для активностей и перемещения между деревьями закреплены специальные канаты.

"Четвертый и самый большой остров, площадью почти в 300 кв. м. облюбовала большая семья кошачьих лемуров из 9 особей, среди которых и наши "дети войны" – Байрактар и Джавелина. На зеленом острове посреди развесистых деревьев и кустов установлены три деревянных помоста, натянуты четыре пеньковых каната, а также обустроен искусственный фонтан грибочков от солнца и дождя. Увидеть забавные проделки наших приматов под открытым небом можно на нижнем парке Киевзоо. Приходите за хорошим настроением!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в новый авиарий переселили волнистых попугаев, спасенных во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для них созданы все необходимые условия, в частности, обустроены гнезда, качели и поилки.

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