Есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на субботу, 30 августа, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Правоохранители Киевской области документируют последствия вражеской атаки в области. Сегодня (30 августа. – Ред.), оккупанты в очередной раз совершили обстрелы столичного региона. Информация о пострадавших пока отсутствует", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в Бучанском районе повреждены два частных дома и забор. Также на Обуховщине повреждения получили хозяйственная постройка и дом.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 29 августа, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно о взлете бортов стратегической авиации противника. С них были осуществлены пуски ракет, также враг атаковал Украину баллистикой и "Калибрами".

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 30 августа захватчики в очередной раз запустили сотни БПЛА и ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 548 вражеских целей.

