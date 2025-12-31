Есть пострадавшие, повреждены дома: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 30 на 31 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены жилые дома.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Этой ночью враг снова ударил по Белой Церкви. Пострадали двое наших людей. Мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы. У женщины 1977 года рождения — острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, к счастью, без госпитализации", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в результате вражеской атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома: выбиты окна, изуродованы балконы.

"Вместе с местными властями уже работаем, чтобы как можно быстрее помочь жителям. Сейчас, в мороз, прежде всего – закрыть окна и вернуть людям ощущение защищенности. Цель врага не меняется — запугать, погрузить нас в темноту, посеять раздор. Даже накануне Нового года страна-террорист бьет по мирным домам, несет страх и разруху", – резюмировали в КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 101 цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!