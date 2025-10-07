Еще 3 тыс. FPV-дронов: Кличко передал военным очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал военным очередную партию помощи от громады столицы. Защитники Украины получили 3 тысячи FPV-дронов различных типов.

Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Передал от громады столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию помощи – еще 3000 FPV-дронов различных типов. В частности, часть из них получат военные 3-й штурмовой бригады, которая входит в состав корпуса", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что с начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 500 млн грн. В конце лета военным 3-го корпуса от столичной громады отправили на фронт 6 тысяч дронов разных типов, а зимой передали современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ.

"В прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства города. Напомню, с начала 2025-го от громады на фронт передали уже почти 50 000 БпЛА разных типов, около 200 систем РЭБ. Машины – в частности бронированные и вездеходы, средства связи. Киев и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам! Слава Украине и ее Героям!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевсовет поддержал изменения к городской целевой программе "Защитник Киева" для поддержки Сил безопасности и обороны столицы на 4 миллиарда гривен.

