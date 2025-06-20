Ему навсегда будет 31: на фронте погиб военный с Киевщины Орест Билинчук-Портяк. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Орест Билинчук-Портяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 9 июня 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий, фастовчанин Орест Васильевич Билинчук-Портяк", – рассказали в пресс-службе.

Защитник Украины родился 2 мая 1994 года в Фастове – в родном городе закончил и школу. В 2017 году получил высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по направлению "Кино- и телеискусство", специализация – кино- и телеоператорство.

С первых дней полномасштабного вторжения защитник стал добровольцем ТРО, далее был медиком батальона "Госпитальеры", позже стал в ряды Вооруженных сил Украины. Орест защищал Родину в составе 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины Сергея Михальчука "Рубеж", был военнослужащим НГУ.

В составе боевых подразделений выполнял задачи на Харьковщине, Донетчине, Луганщине – участвовал в тяжелых боях вблизи Кременной (Серебрянский лес), где чудом остался жив. За отличную службу Орест Билинчук-Портяк был награжден медалью "Честь. Слава. Государство" и нагрудным знаком "Крест храбрых". Погиб воин во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Защитник имел глубокую душу, острый ум, тонкое чувство искусства. Любил читать, увлекался украинской историей и литературой, искренне верил в силу правды и культуры. Был человеком чести, света и достоинства, который нес в себе настоящую внутреннюю свободу. В вечной скорби по Оресту жена, мать, сестра, друзья и родные", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате удара барражирующим боеприпасом погиб военный из села Фасова Киевской области Андрей Свириденко. Сердце храброго украинского воина остановилось 11 июня.

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