Ему навсегда будет 28: умер чемпион Украины по легкой атлетике, который получил тяжелые травмы на войне. Фото

Лилия Рагуцкая
Жизнь столицы
2 минуты
1,0 т.
Стало известно о смерти многократного чемпиона Украины по легкой атлетике Михаила Вихренко. Уроженец Катюжанки с января 2025 года защищал Украину в составе ВСУ, получил тяжелые травмы и в последнее время находился дома.

Скончался  28-летний защитник в результате бытовой трагедии. О смерти Михаила сообщили в Управлении молодежи и спорта Киевской областной государственной администрации.

Что известно

Как отметили в КОГА, о смерти Михаила Вихренко стало известно 10 марта.

Родился он 24 декабря 1997 года в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области.

"С детства Михаил занимался легкой атлетикой, а во взрослом возрасте был многократным призером и чемпионом Украины по бегу на средние и длинные дистанции", – указано в сообщении.

В ряды украинской армии Михаил попал по мобилизации 12 января прошлого года. Службу он нес в составе 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. На передовой мужчина получил тяжелые травмы – и с ожогами и контузией попал в больницу в Днепре.

"В последнее время Михаил находился дома. Умер воин 10 марта 2026 года в результате бытовой трагедии", – рассказали в КОГА.

Похоронили Михаила Вихренко в родной Катюжанке 12 марта.

У него остались мама и сестра. В КОГА призвали неравнодушных поддержать их материально: Банка, номер банки –– 4441 1144 1553 9178.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Войтюк. Жизнь защитника оборвалась 9 марта. Ему навсегда останется 37 лет.

Также стало известно о смерти военного из Киевской области Олега Гжибовского. Воин умер 6 марта в одной из больниц Днепра, куда он был эвакуирован после ранения: по машине, в которой находился защитник, ударил вражеский дрон. Произошло это вблизи населенного пункта Славное Синельковского района Днепропетровской области.

