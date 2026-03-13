Ему навсегда будет 28: умер чемпион Украины по легкой атлетике, который получил тяжелые травмы на войне. Фото
Стало известно о смерти многократного чемпиона Украины по легкой атлетике Михаила Вихренко. Уроженец Катюжанки с января 2025 года защищал Украину в составе ВСУ, получил тяжелые травмы и в последнее время находился дома.
Скончался 28-летний защитник в результате бытовой трагедии. О смерти Михаила сообщили в Управлении молодежи и спорта Киевской областной государственной администрации.
Что известно
Как отметили в КОГА, о смерти Михаила Вихренко стало известно 10 марта.
Родился он 24 декабря 1997 года в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области.
"С детства Михаил занимался легкой атлетикой, а во взрослом возрасте был многократным призером и чемпионом Украины по бегу на средние и длинные дистанции", – указано в сообщении.
В ряды украинской армии Михаил попал по мобилизации 12 января прошлого года. Службу он нес в составе 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. На передовой мужчина получил тяжелые травмы – и с ожогами и контузией попал в больницу в Днепре.
"В последнее время Михаил находился дома. Умер воин 10 марта 2026 года в результате бытовой трагедии", – рассказали в КОГА.
Похоронили Михаила Вихренко в родной Катюжанке 12 марта.
У него остались мама и сестра. В КОГА призвали неравнодушных поддержать их материально: Банка, номер банки –– 4441 1144 1553 9178.
