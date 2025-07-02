Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Вороны. Фото

В Краматорске Донецкой области года при исполнении служебных обязанностей по отпору вооруженной агрессии врага умер военный из Броваров Дмитрий Ворона. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Болезненная потеря... Полковник Дмитрий Ворона умер 28 июня 2025 года при исполнении служебных обязанностей по отпору вооруженной агрессии врага на территории города Краматорск Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с героем и отпевание состоятся в Броварах в четверг, 3 июня в 12:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (Бровары, ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят защитника Украины на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Киева, 21-летний Вадим Пахомов. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 25 июня.

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