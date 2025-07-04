Ему было всего 29: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Сироштан. Фото

На Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Сергей Сироштан. Жизнь украинского воина оборвалась 27 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Защищая Украину, на Изюмском направлении Харьковской области погиб старший солдат Сергей Сироштан из Ирпеня. Ему было всего 29 лет. Молодой человек с четким чувством долга, внутренним достоинством и несокрушимой верой в победу", – говорится в сообщении.

В 2017 году Сергей переехал в Ирпень, оставив оккупированную Горловку. Здесь начал новый этап жизни – с желанием быть полезным стране и общине, которая его приняла. Впоследствии он стал на защиту Родины – военная служба для него не была случайностью, это был выбор сердца.

Он служил в воинской части А3435, мечтал о карьере кадрового военного, о будущем в свободной Украине. К сожалению, 27 июня земной путь защитника оборвался.

"У Сергея остались родители и сестра. Семья потеряла сына и брата. Украина – верного воина. А община – одного из своих лучших", – резюмировал Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, при исполнении служебных обязанностей на Днепропетровщине умер военный из Броваров Киевской области, майор Дмитрий Дылян. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 30 июня.

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