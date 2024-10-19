Элементы скульптуры перевозили ночью: в сети показали, как производили монумент 'Родина-мать'. Фото

Монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве самый высокий на территории Европы. В 1981 году его закончили монтировать и открыли, но прежде его части перевозили ночью, чтобы не привлекать внимание людей.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Vibe: Журнал города". Можно увидеть, каков был этот уникальный процесс более 40 лет назад.

"Процесс изготовления монумента "Родина-мать". Металл для монумента был сделан в Запорожье. Уже в Киеве стальные компоненты собирали в одну конструкцию", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что части скульптуры перевозили ночью, чтобы не привлекать людей. Открытие монумента прошло 9 мая 1981 года.

Монумент "Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве. Расположена на правом высоком берегу реки Днепр, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в 1981 году. Является самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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