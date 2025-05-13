Эксперт рассказал, какие полномочия имеет власть Киева во время военного положения

Киевский городской совет с исполнительным органом, которым является КГГА, является единственным источником власти во время военного положения. Из-за того, что в законе не предусмотрено создание военной администрации в Киеве, лучшим решением может быть усиление столичных властей определенной категорией военных должностей.

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Об этом рассказал, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера, передает телеканал Киев24. Закон о правовом режиме военного положения имеет пробел.

"Двумя решением 2003 и 2005 годов, Конституционный суд Украины четко сказал, что представительным органом в Киеве является Киевский городской совет. Исполнительным органом Киевсовета является Киевская городская государственная администрация (КГГА), которую возглавляет киевский городской голова, избранный на выборах киевлянами. И только он может быть назначен президентом Украины на должность председателя КГГА", – подчеркнул Магера.

Эксперт добавил, что статья 4 закона о правовом режиме военного положения определяет порядок образования военных администрации в областях и районах, а также в населенных пунктах Украины. Он уточнил, что в этом документе ничего не указано о городе со специальным статусом, которым является столица.

"По меньшей мере мы имеем пробел в этом законе – военные администрации не могут образовываться в городе Киеве априори", – подчеркнул эксперт.

По словам Магеры, во время военного положения продолжают существовать местные государственные администрации и в этом случае очевидно, что их нужно усиливать "определенной категорией военных должностей".

"И последнее. Конституция Украины четко говорит - состав местной государственной администрации назначается только одним должностным лицом. Председателем КГГА. То есть - не по согласованию с президентом или премьер-министром, или военным командованием. А единолично председателем местной государственной администрации. Точка", – резюмировал Магера.

Как сообщал OBOZ.UA, была утверждена новая структура, а также соответствующее штатное расписание Киевской городской военной администрации. В документе четко определены должностные лица, ответственные за конкретные направления работы в столице. На это уже отреагировали в КГГА.

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