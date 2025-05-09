Ткаченко сообщил об утверждении структуры и штатного расписания Киевской ГВА: в КГГА отреагировали

Утверждена новая структура, а также соответствующее штатное расписание Киевской городской военной администрации. В документе четко определены должностные лица, ответственные за конкретные направления работы в столице.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Он также анонсировал ответственность за невыполнение поставленных задач.

"Утверждена новая структура КГГА и соответствующее штатное расписание. Документ четко определяет должностных лиц, ответственных за конкретные направления работы в столице. Исчерпывающий состав и вертикаль подчинения – на схеме. Будет обеспечена строгая дисциплина выполнения поставленных задач. Хаос, допущенный при ликвидации последствий российских атак, отсутствие на рабочем месте и гуляния во время, когда люди остались без жилья, – это последняя точка", – написал Ткаченко.

По его словам, невыполнение поручений, выданных для обеспечения функционирования Киева, будет оцениваться как саботаж в условиях правового режима военного положения. Глава КГГА добавил, что также будет обращаться в СБУ, которая будет комплексно реагировать на такие проявления.

В свою очередь, руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный на своей странице в соцсети Facebook отметил, что новая структура КГГА отличается от предыдущих лишь увеличением количества заместителей начальника и неограниченным количеством советников

"Эта структура и "соответствующее штатное расписание" официально не направлялись исполнительному органу Киевсовета. Было лишь сопроводительное письмо Генерального штаба ВСУ на начальника КГВА – только с информацией о таких изменениях. Но без утвержденной структуры и штатного расписания", – сообщил Загуменный.

Он добавил, что письмо о штатном расписании аппарата КГВА датировано 8 апреля 2025 года. Несмотря на это, публичное распространение информации о якобы новой структуре произошло только сейчас.

"Публичное обнародование "новой структуры" без приложений документов КГВА приурочила ко Дню Европы, видимо, чтобы подчеркнуть таким образом принципы "соблюдения" прав органов местного самоуправления", – отметил руководитель аппарата.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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