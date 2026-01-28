Дыра в крыше дома и поврежденные авто: последствия атаки РФ в Голосеевском районе Киева. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 28 января снова атаковала Киев. В Голосеевском районе российский "Шахед" попал в многоэтажный дом, в результате чего, здание было повреждено.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все аварийные службы.

Что известно

Так, в ночь с 27 на 28 января Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Голосеевском районе российский дрон попал в 17-этажный дом, а именно в стену технического этажа. В результате взрыва обломки разлетелись и повредили здания вокруг – в частности СТО и ветеринарную клинику.

Кроме того, повреждены автомобили, которые были припаркованы возле многоэтажки. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, а также коммунальщики, которые уже начали убирать обломки и ликвидировать последствия проявлений российского терроризма.

Стоит добавить, что в результате падения обломков сбитого дрона была повреждена линия электросети – из-за ремонтных работ здесь образовалась пробка.

Что предшествовало

Ночью 28 января российская террористическая армия нанесла очередную серию ударов по Киеву. В результате вражеской атаки в украинской столице зафиксированы разрушения и пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 28 января, российские захватчики направили ударные дроны на Белогородскую общину Киевской области. Был поврежден многоэтажный жилой дом, два человека погибли.

