Дворцы и здания с колоннами: в сети показали проект восстановления Крещатика в Киеве 1944 года. Фото

Крещатик сильно пострадал во время Второй мировой войны. Сразу после освобождения столицы от немецкий войск в 1944 году архитекторы начали предлагать свои проекты восстановления главной улицы Киева, в частности – в виде строительства дворцов и величественных зданий.

Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киевские проекты. Реализованные и нереализованные" в соцсети Facebook. Этот замысел так и остался на бумаге.

"Проект застройки Крещатика. Архитектор Иван Соболев, 1944 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сообществе фото можно увидеть, как архитектор предлагал восстанавливать центральную улицу Киева, которая сильно пострадала во время Второй мировой войны, в частности, из-за подрыва Крещатика коммунистами осенью 1941 года.

Так, горсовет предлагалось построить в виде величественного трехэтажного дворца с колоннами, также в центре предлагалось открыть театр.

Застройка четной стороны Крещатика возле Трехсвятительской улицы также была помпезной и с колоннами. И самое главное – на нынешней Европейской площади предлагалось возвести стелу с золотой звездой и лестницей к Днепру.

