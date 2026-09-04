Дожди и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 5 сентября

В Киевской области в субботу, 5 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. Температура воздуха в регионе достигнет +27 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки с 5 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с. Температура по области ночью 12-17°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем около 25°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы. 5 сентября днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром начнётся дождь, но он должен закончиться ещё до наступления вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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