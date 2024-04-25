Дождь, утром туман и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 26 апреля, облачно с прояснениями, дожди. Ночью и утром местами туман, воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 26 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, дожди. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 7-12°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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